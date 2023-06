Die mitgereisten Alaves-Anhänger feiern den Aufstieg

Durch einen Siegtreffer in der neunten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung hat Deportivo Alaves im dramatischen Aufstiegskrimi bei UD Levante den direkten Wiederaufstieg in die höchste spanische Fußball-Spielklasse La Liga geschafft. Den umjubelten Treffer erzielte Asier Villalibre per Handelfmeter. Das Hinspiel in Levante hatte 0:0 geendet.

Bei einem weiteren 0:0 im Rückspiel wäre Levante nach einer Regeländerung aufgestiegen. Anstelle eines Elfmeterschießens entscheidet nunmehr die höhere Platzierung in der Meisterschaft. Dort hatte Levante Platz drei vor Alaves belegt.

Neben Deportivo Alaves kehrt auch der FC Granada wieder direkt ins Oberhaus zurück, dritter Aufsteiger ist UD Las Palmas von der Kanareninsel Gran Canaria. Absteiger aus der La Liga in die La Liga 2 sind der FC Elche, Espanyol Barcelona und Real Valladolid.

