Ousmane Dembele wechselt zu Paris St. Germain

Foto: AFP/SID/LLUIS GENE

Der französische Fußball-Weltmeister von 2018, Ousmane Dembele (26), verlässt endgültig den FC Barcelona. Wie Xavi, Trainer des spanischen Meisters am Mittwoch bestätigte, wechselt der frühere Dortmunder zu Paris St. Germain. "Er sagte uns, dass er gehen will, er war sehr direkt", sagte Xavi auf der Pressekonferenz nach einem Testspiel gegen die AC Mailand in Las Vegas (1:0).

Demnach hätte Dembele den Klub über das vorliegende Angebot informiert und hinzugefügt, dass "wir nichts dagegen tun können. Er konnte mir keinen Grund für den Wechsel nennen, also ist es eine persönliche Entscheidung", sagte Xavi. "Mir tut es weh, ich denke, wir haben uns Hervorragend um ihn gekümmert, dass er glücklich ist und weiterhin einen Unterschied für uns macht", ergänzte der Trainer.

Dembele war 2017 für die Rekordablösesumme von 105 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Katalonien gewechselt. Vorausgegangen waren wochenlange Streitigkeiten, unter anderem hatte Dembele versucht, den Transfer durch einen Trainingsboykott zu erzwingen.

© 2023 SID