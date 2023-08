Bellingham erzielte das goldene Tor

Mit seinem vierten Saisontor hat Jude Bellingham den spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid zum dritten Sieg in La Liga geführt. Der Ex-Dortmunder erzielte in der 81. Minute per Kopf den entscheidenden Treffer zum 1:0 (0:0) der Königlichen bei Celta Vigo. Zuvor hatte Rodrygo einen Foulelfmeter verschossen (68.).

Das Team um Nationalspieler Antonio Rüdiger, der zur Startelf gehörte, und den eingewechselten Rio-Weltmeister Toni Kroos tat sich nach den Siegen zum Saisonstart gegen Athletic Bilbao (2:0) und bei UD Almeria (3:1) lange Zeit sehr schwer.

Bellingham war für 103 Millionen Euro vom BVB nach Madrid gewechselt und hatte bereits in den ersten beiden Spielen mit drei Toren eine Hauptrolle gespielt.

