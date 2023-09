Pacheta neuer Trainer bei Villarreal

Foto: IMAGO/Oscar J. Barroso/IMAGO/Oscar J. Barroso/SID/IMAGO/Oscar J. Barroso

Vier Tage nach dem Rauswurf von Quique Setien hat der spanische Fußball-Erstligist FC Villarreal Pacheta als neuen Trainer verpflichtet. Der 55-Jährige, der im April beim späteren Absteiger Real Valladolid entlassen worden war, soll am Montag erstmals das Training des Tabellen-15. leiten.

Pacheta, von 1994 bis 2001 als Mittelfeldspieler bei Espanyol Barcelona und CD Numancia in La Liga aktiv, hatte zuvor Valladolid ins Oberhaus und den FC Elche aus der dritten in die erste Liga geführt. Setien, 2020 ein halbes Jahr Trainer beim FC Barcelona, war nach drei Niederlagen und nur einem Sieg am Dienstag als erster Coach der Saison gefeuert worden.

