Lamine Yamal schreibt bei Barca-Pleite Geschichte

Auch dank eines historischen Tores von Ausnahmetalent Lamine Yamal hat der spanische Fußball-Meister FC Barcelona eine Auswärtspleite vermieden, aber dennoch an Boden auf Spitzenreiter Real Madrid verloren. Yamal erzielte beim 2:2 (1:2) beim Tabellenvorletzten FC Granada den Anschlusstreffer und ist mit 16 Jahren und 87 Tagen nun jüngster Torschütze in der Geschichte der Primera Division.

Yamal, der im September auch in Spaniens A-Nationalteam debütiert hatte, löste damit Malagas Fabrice Olinga ab, der 2012 mit 16 Jahren und 98 Tagen getroffen hatte. Zuvor hatte Bryan Zaragoza Martinez Granada per Doppelpack (1./29.) in Führung gebracht. Nach Yamals Treffer sicherte Sergi Roberto (85.) den mit den Nationalspielern Marc-Andre ter Stegen und Ilkay Gündogan angetretenen Gästen einen Punkt.

Hinter Real Madrid (24), das bereits am Samstag 4:0 gegen CA Osasuna gewonnen hatte, und Überraschungsteam FC Girona (22) liegt Barcelona mit 21 Punkten auf Rang drei.

