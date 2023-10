Der amtierende Meister Spaniens, FC Barcelona, wird im bevorstehenden Clasico am Samstag, den 28. Oktober 2023 (ab 16:15 Uhr, Ligaportal-Liveticker) gegen Erzrivale Real Madrid in Trikots mit dem berühmten Logo der Kultband Rolling Stones auflaufen. Das vermeldeten die Katalanen eineinhalb Wochen vor dem Prestige-Duell mit dem Klub von ÖFB-Teamspieler David Alaba (derzeit verletzt).

Top-Torjäger Robert Lewandowski läuft im Clasico mit "herausgestreckter Zunge" auf

Foto: AFP/SID/PAU BARRENA

Auch das Frauen-Fußballteam der Katalanen wird gegen Real Madrid am 19. November in den limitierten Jerseys mit dem Stones-Mund mit herausgestreckter Zunge auflaufen.

Die besonderen Trikots sind in Kooperation mit der Musikstreaming-Plattform Spotify entstanden, die seit letztem Jahr Trikotsponsor des 27-fachen spanischen Meisters ist. Zuvor war das Team um den deutschen Top-Torhüter André ter Stegen bereits mit dem Logo des kanadischen Rappers Drake sowie dem der spanischen Sängerin Rosalia aufgelaufen.

Am morgigen Freitag soll das erste Studioalbum der Kultband um Frontman „Mick“ Jagger mit neuen Songs seit 18 Jahren erscheinen. „Hackney Diamonds“ beinhaltet 12 neue Titel und ist auch das erste Album ohne den Stones-Schlagzeuger Charlie Watts, der vor rd. zwei Jahren im Alter von 80 Jahren gestorben war.

DONE DEAL! 🤘💥

🚨🤝🗞️ FC Barcelona and @RollingStones sign deal ahead of the next #ElClásico thanks to @Spotify . 28/10/2023 👅 pic.twitter.com/bfH7tpw5Lp