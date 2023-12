Die Torschützen Aitor Ruibal und Bellingham im Duell

Der Ex-Dortmunder Jude Bellingham traf zwar erneut für Real Madrid (53.), trotzdem langte es für die Königlichen nur zu einem 1:1 (0:0) bei Betis Sevilla. Der Vorsprung des Rekordmeisters auf den Außenseiter FC Girona beträgt damit in der Tabelle einen Punkt. Aitor Ruibal (66.) erzielte den Ausgleich für die Gastgeber.

"Es war ein gutes, ausgeglichenes Spiel. Das Ergebnis geht in Ordnung", resümierte Real-Coach Carlo Ancelotti. Er sei zufrieden mit der Vorstellung seines Teams, denn "man kann nicht jedes Spiel gewinnen".

Bellingham war damit bereits zwölfmal in dieser Saison für die Madrilenen in LaLiga erfolgreich. Real hatte zuvor drei Siege in Folge gelandet und zu Girona in der Tabelle aufgeschlossen.

