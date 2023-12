Alaba erlitt gegen Villarreal einen Kreuzbandriss

Der österreichische Nationalmannschaftskapitän David Alaba muss um die Teilnahme an der Fußball-EM 2024 in Deutschland bangen. Der 31 Jahre alte Innenverteidiger vom spanischen Rekordmeister Real Madrid hat sich am Sonntagabend im Ligaspiel gegen den FC Villarreal (4:1) einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Das teilten die Königlichen knapp eine Stunde nach dem Schlusspfiff mit. Alaba werde "sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen".

Beim Heimsieg gegen Villarreal, mit dem die Madrilenen zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in LaLiga übernommen hatten, war der Ex-Münchner in der 35. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Bei einem Zweikampf knickte Alaba unglücklich weg, gestützt und unter Schmerzen humpelte er anschließend vom Spielfeld.

