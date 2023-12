Real-Coach Carlo Ancelotti neben einem VAR-Bildschirm

Die spanische Liga veröffentlicht ab Januar nach sämtlichen Spielen die Gespräche zwischen dem Schiedsrichter und dem Video-Assistenten. Ziel sei es, für "mehr Transparenz" zu sorgen, teilten LaLiga und der spanische Fußballverband RFEF mit. Zu einem ähnlichen Schritt entschloss sich auch die Liga in Mexiko.

Die Aufnahmen würden "ausschließlich über die offiziellen Medienkanäle und erst nach Ende des Spieltags veröffentlicht", hieß es in einer RFEF-Erklärung. Das Projekt tritt ab dem 12. Januar in den beiden höchsten Ligen des Landes in Kraft. Auch in Spanien war zuletzt die Diskussion um den VAR neu entflammt.

