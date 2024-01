Nach kurzer Weihnachtspause und dem letzten Match am 21. Dezember geht es für Real Madrid in der Primera Division bereits am morgigen Mittwoch mit dem 19. Spieltag weiter. Der Spitzenreiter empfängt den Elften RCD Mallorca (19:15 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Nachdem bei den Königlichen Abwehr- und ÖFB-Team-Routinier David Alaba nach Kreuzbandriss Monate ausfällt und Eder Militao die gleiche Verletzung erlitt, wurde Trainer Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz am Dienstag betreff einer Ersatz-Neuverpflichtung auf der Innenverteidiger-Position gefragt. Das ist die Antwort des 64-jährigen Italieners...

„Ja. Wir werden niemanden verpflichten!“

„Wir denken im Moment nicht darüber nach, einen Innenverteidiger zu verpflichten. Uns fehlen natürlich zwei sehr wichtige Innenverteidiger, aber wir haben noch zwei, denen wir sehr vertrauen: Nacho (Fernández) und (Antonio) Rüdiger. Und im Notfall können es andere auch gut machen: (Aurélien) Tchouaméni und Carvajal. Daher denken wir im Moment nicht über eine Verpflichtung nach“, so Carlo Ancelotti.

Entschiedener Nachsatz auf die Nachfrage: „Ja. Wir werden niemanden verpflichten.“

