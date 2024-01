Barcelona ist nach Madrid die zweitgrößte Stadt Spaniens. Und die Katalonische Hauptstadt ist auch die Heimat eines der besten Fußballvereine der Welt, dem FC Barcelona. Der Club verfügt auf seinen verschiedenen Social-Media-Plattformen über eine beeindruckende Fangemeinde von mehr als 400 Millionen Followern.

Foto von Alexander Shatov auf Unsplash

Doch obwohl es sich bei diesem europäischen Spitzenklub um einen der höchstdekorierten Fußballvereine weltweit handelt, musste sich der Verein im Jahr 2022 enormen finanziellen Schwierigkeiten stellen, und es war nicht einfach für die Klubfunktionäre den Verein über Wasser zu halten.

Der mehrfache Champions-League-Sieger, zuletzt 2015, hatte in den letzten Jahren Schulden in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro angehäuft (unter anderem, aber nicht ausschließlich aufgrund der Pandemie), verlor im Jahr 2021 zusätzliche 481 Millionen Euro und benötigte schnell Bargeld, um wenigstens die dringlichsten Zahlungen zu tätigen.

Die begrenzten Einnahmen und die steigenden Schulden zwangen den FC Barcelona dazu, die Ikone des Vereins, Lionel Messi, ziehen zu lassen, der 2021 widerwillig beim französischen Serienmeister Paris Saint Germain unterschrieb und der jetzt in Florida Tore am Fließband erzielt.

Barcelona schien am Rande des Zusammenbruchs zu stehen, und viele Beobachter des Vereins befürchteten, dass die Katalanen möglicherweise Gelder von umstrittenen Sponsoren wie den Golfstaaten oder verschiedenen Online Casinos und anderen dubiosen Wettfirmen annehmen müsste. Allerdings schaffte es das Unternehmen in allerletzter Minute ein Sponsoring mit Spotify auszuhandeln, und wandte sich einem der unbestreitbar weltweit beliebtesten Audio-Streaming-Plattform zu.

Barcelonas Entscheidung für Spotify

Die außerordentliche Mitgliederversammlung des Vereins hat die Partnerschaftsvereinbarung am 3. April 2022 ratifiziert, wobei der Deal wird mit einem Wert von 280 Millionen Euro festgeschrieben wurde und der eine Laufzeit von vier Jahren haben soll.

Im Rahmen dieser Einigung benannte der Klub des Weltfußballers von 2021, Robert Lewandowski, sein Stadion im Juli 2022 in „Spotify Camp Nou“ um. Darüber hinaus ziert der Namenszug der Marke Spotify ab der Saison 2022/23 die Trikots der Herren- und Damenmannschaften und wird dort ebenfalls in den nächsten vier Spielzeiten zu sehen sein.

Darüber hinaus hat Spotify bereits ab der Saison 2022/23 mit dem Sponsoring der Trainingstrikots begonnen und wird dies auch in den nächsten drei Spielzeiten tun. Neben der Werbung für seine Marke auf den Dressen der Spieler nutzt Spotify dieses Sponsoring auch zur Förderung von aufstrebenden und talentierten Musikkünstlern.

Andererseits profitierte selbstverständlich auch der FC Barcelona von dieser Partnerschaft, indem es wesentliche finanzielle Ressourcen für die Kaderplanung der aktuellen und zukünftigen Saisonen zur Verfügung gestellt bekommen hat.

Das Project Camp Nou

Über ein Jahr ist nun bereits vergangen, seitdem der FC Barcelona und Spotify ihre Partnerschaft eingegangen sind, und zwischenzeitlich haben sich viele Veränderungen ergeben. In erster Linie wird das in die Jahre gekommene und renovierungswürdige Stadion Camp Nou mithilfe von mehr als zwanzig verschiedenen Kapitalgebern, die das 1,5-Milliarden Euro Projekt mitfinanzieren, auf Vordermann gebracht und von einer Kapazität von 99.000 Sitzplätzen auf 105.000 erweitert.

Das Stadion, in dem legendäre Spieler wie Ronaldinho, Samuel Eto, Xavi, Iniesta, Puyol und Johann Cruyff 66 Jahre lang ihr fußballerisches Können unter Beweis stellen konnten, ist mehr als heruntergekommen und keineswegs mehr state-of-the-art - ein Facelifting war dringend notwendig. Und tatsächlich bestand laut Medienberichten die Gefahr, dass lose Bauteile des maroden Stadions auf Fußballfans herabfallen könnten. Darüber hinaus kam es im Stadion zu gravierenden Hygieneverstößen.

Bevor die Renovierungsarbeiten im letzten Jahr begannen, verabschiedeten sich Spieler und Fans im Rahmen eines Abschiedsspiels im Mai 2023 vom ihrem Stadion, bei dem das Team des deutschen Nationaltorwarts Andre ter Stegen im letzten La Liga-Spiel der Saison 2022/23 Real Mallorca mit 3:0 besiegte. Seit diesem Tag nutzt der FC Barcelona das Olympiastadion von 1992 im Montjuic-Viertel der Stadt.

Das legendäre Camp Nou-Stadion, Heimstätte weiterer weltberühmter Fußballspieler wie Diego Maradona, Lionel Messi und anderer Legenden, soll in den kommenden 14 Monaten umgebaut und anschließend wiedereröffnet werden.

Ein Solarpaneldach mit einer Fläche von mehr als 30.000 Quadratmetern soll das Station klimaneutral machen, wobei die gewonnene Solarenergie die zahlreichen Sicherheitssysteme und die neue 360-Grad-Leinwand rund um das Stadioninnere mit Strom versorgen wird.

Der Bereich außerhalb des Stadions wird Platz für Grünflächen, neue Bürokomplexe, Veranstaltungsräume, ein Hotel, eine Eislaufbahn und auch den Spielort der Basketballmannschaft des Vereins bieten.

Kreative Anreize im Marketing

Abgesehen vom der Stadion Runderneuerung gab es seit der Partnerschaft zwischen Barca und Spotify weitere bedeutende Innovationen. Spotify macht zum Beispiel etwas, was kein anderer Sponsor jemals getan hat. Sie ändern ständig die Logos auf den Barcelona-Trikots, vor allem bei großen Turnieren und internationalen Spielen, um verschiedene Musikkünstler zu promoten und einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Als Drake beispielsweise als Erster die 50 Milliarden Streams auf Spotify erreichte, feierte ihn die Plattform, auch, indem sie im Oktober für das El Clásico-Spiel gegen Real Madrid das Logo des Barcelona-Trikots durch das Eulenlogo für Drakes OVO-Modelinie ersetzte.

Als Drake das Trikot auf seinem Instagram-Account veröffentlichte, erhielt der Beitrag innerhalb weniger Minuten über 4,5 Millionen Likes. Spotify arbeitete auch mit der spanischen Singer-Songwriterin Rosalia zusammen und zeigte deren Logo ebenfalls auf dem Trikot des amtierenden spanischen Meisters. Die Aktion erhöhte die Anzahl der Suchanfragen nach der Künstlerin auf Spotify innerhalb weniger Stunden.

Darüber hinaus war Rosalia in einem TikTok-Video mit einem Remix der Clubhymne von Barcelona zu bewundern, das auf dem Konto des Clubs geteilt wurde, vor allem, um Marketing für die Künstlerin zu machen.

Das Video wurde innerhalb sehr kurzer Zeit über 86 Millionen Mal aufgerufen und zeigt, wie Barcelona die hervorragende Beziehung von Spotify zu Musikkünstlern genutzt hat, um vor allem die Generation Z besser anzusprechen. Ein weiteres Merkmal der Partnerschaft, das es Barcelona ermöglicht, mehr Fans dieser Altersgruppe zu gewinnen, sind Spotify-Playlists von aktuellen und ehemaligen Fußballspielern.

Die Zeitenwende für den FC Barcelona

Kürzlich haben der FC Barcelona und Spotify mit ihrem ersten Rockband-Kunden, den Rolling Stones, zusammengearbeitet. Um die Veröffentlichung des neuen Albums der Band „Hackney Diamonds“ zu feiern, wird das Spotify-Logo auf dem Trikot des FC Barcelona durch das legendäre Logo der Rolling Stones rund um Mick Jagger und Keith Richard ersetzt.

Die Spieler von Barcelona werden in diesen Dressen am 28. Oktober 2023 wieder im Ligaspiel gegen den Erzfeind Real Madrid tragen. Für eingefleischte Fans sind diese Trikots bereits ab dem 23. Oktober zum Verkauf freigegeben worden. Auch das Frauenteam des FC Barcelona wird die Trikots am 5. November im Spiel gegen den FC Sevilla tragen.

Seit ihrer Partnerschaft vor über einem Jahr haben die beiden Protagonisten dieser Vernunftehe große wirtschaftliche, aber auch sozial-relevante Fortschritte gemacht. Spotify verzeichnete beispielsweise höhere Einnahmen durch die Förderung von Musikkünstlern, die auf den Barcelona-Trikots zu sehen sind.

Durch die Beziehung von Spotify zu Musikkünstlern gewinnt der spanische Fußballverein auch mehrere Fans aus der Gen-Z. Basierend auf dem bisherigen Wachstum werden beide Unternehmen in Zukunft mit mehr internationalen Musikern zusammenarbeiten, ihre Verkaufszahlen auf ein neues Niveau hieven und ein breiteres Publikum ansprechen.