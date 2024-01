Xavi kriselt derzeit mit Barca ein bisschen

Trainer Xavi vom spanischen Fußball-Spitzenklub FC Barcelona hat einen Rücktritt unter gewissen Umständen nicht ausgeschlossen. "An dem Tag, an dem meine Spieler mir nicht mehr folgen, werde ich meine Koffer packen und gehen", sagte die Klubikone am Mittwoch: "Wenn mir jemand sagt, dass es ein Problem gibt, werde ich gehen. Ich liebe diesen Verein. Ich bin hier, um ihm etwas zu bringen. Wenn ich das nicht schaffe, gehe ich nach Hause."

Zuletzt hatte ein defensiv wackliges Barca das Duell um den spanischen Supercup gegen Erzrivale Real Madrid mit 1:4 verloren, auch die Titelverteidigung in der Liga steht bei acht Punkten Rückstand stark infrage. "Wenn ich letztes Jahr nicht LaLiga gewonnen hätte, wäre ich nicht mehr hier", sagte Xavi selbstkritisch. Im November 2021 hatten die Katalanen ihren ehemaligen Spieler als Coach aus Katar zurückgeholt.

"Als die Eigentümer mich aus Katar verpflichteten, sagten sie, es sei einer der schlimmsten Momente in der Geschichte des Vereins", so Xavi: "Und wir sind dabei, die Dinge zu ändern. Ich bin ruhig, ich habe drei Titel zu gewinnen. Ich denke, wir sind dem Erfolg näher als dem Scheitern." Am Donnerstag trifft der FC Barcelona im spanischen Pokal auf den Drittligisten Unionistas Salamanca.

