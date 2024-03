Erzielte den Führungstreffer: Portu

Der Traum von der Champions League wird immer greifbarer: Überraschungsteam FC Girona ist in der spanischen La Liga wieder am großen FC Barcelona vorbeigezogen. Dank des knappen 2:0 (1:0)-Erfolgs festigten die Himmelsstürmer aus Katalonien mit 62 Punkten Rang zwei hinter Real Madrid (66), der Rekordmeister kann den Vorsprung am Sonntag (18.30 Uhr/DAZN) gegen Celta Vigo jedoch wieder ausbauen. Barcelona ist Dritter (61).

Portu (13.) und Savio (87.) schossen den Sieg für Girona heraus. Das Polster auf die Europa-League-Ränge beträgt zehn Spiele vor Saisonende bereits zwölf Punkte, Pokalfinalist Athletic Bilbao als Fünftplatzierter hat allerdings noch das Spiel am Sonntag bei UD Las Palmas in der Hinterhand.

Immer mehr bangen um die Königsklasse muss Atletico Madrid. Das Team von Startrainer Diego Simeone verpatzte am Nachmittag seine Champions-League-Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel gegen Inter Mailand (Hinspiel 0:1) am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) und wartet nach dem blamablen 0:2 (0:1) bei Abstiegskandidat FC Cadiz seit mittlerweile sechs Auswärtsspielen auf einen Sieg. Atletico liegt nur noch fünf Punkte vor Bilbao, Cadiz gewann indes erstmals nach zuvor 23 sieglosen Ligaspielen.

