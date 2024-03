Atlético de Madrid will Antoine Griezmann (32) diesen Sommer nicht bei den Olympischen Spielen in Paris spielen lassen. Es wurde berichtet, dass der Stürmer neben Olivier Giroud (37) und Kylian Mbappé (25) einer der drei überalterten Spieler sein würde, die Thierry Henry gerne für seinen französischen U23-Kader auswählen würde.

In beiden Fällen ist noch nichts entschieden, da Henry noch Monate Zeit hat, bis er seinen Kader festlegen muss, und Atlético Madrid möglicherweise noch nachgeben könnte. Aus heutiger Sicht wäre es der spanischen Mannschaft jedoch lieber, wenn Griezmann während der Olympischen Spiele im Verein bliebe.

Dies liegt insbesondere daran, dass ihr langjähriger Fitnesstrainer Oscar Ortega zum Saisonende zurücktreten wird. Und die erste Saisonvorbereitung seines Nachfolgers wird während der Sommerspiele stattfinden, eine Tatsache, die wahrscheinlich eine Rolle bei den Gesprächen spielen wird, die sicherlich zwischen Cheftrainer Diego Simeone und dem Franzosen stattfinden werden.

Die andere große Sorge für Atlético besteht darin, dass Griezmann wahrscheinlich während der EM-Kampagne des Landes Wochen vor den Olympischen Spielen für Frankreich nominiert wird. Die Teilnahme an beiden Wettbewerben würde für den inzwischen erfahrenen Stürmer am Ende einer langen Saison eine enorme körperliche Belastung bedeuten und auch bedeuten, dass er ohne Erholungsphase oder Saisonvorbereitung mit dem Verein in die nächste Saison gehen würde.

Trotzdem hat Griezmann deutlich gemacht, dass er Teil des Olympia-Kaders sein möchte. „Ich habe nicht mit dem Trainer darüber gesprochen … aber es wäre ein Traum für mich. Wenn ich einberufen werde, werde ich außerordentlichen Druck auf sie ausüben, damit sie mich das tun lassen. Es ist ein Traum, es ist ein Ziel, es ist in Frankreich, es repräsentiert Frankreich. Die Olympischen Spiele. Jeder beobachtet sie. Ich will es und es wäre ein Traum, es erleben zu dürfen.“

Letztendlich liegt es an Atlético, ob er spielt oder nicht. Die FIFA betrachtet die Olympischen Spiele nicht als anerkanntes internationales Turnier und daher liegt es im Ermessen des Vereins, ob er Spieler für die Nationalmannschaft abgibt oder nicht.