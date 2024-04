Atletico Madrid ist für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Borussia Dortmund gerüstet. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone gewann am Samstag die Generalprobe für das Duell beim BVB in La Liga gegen Überraschungsteam FC Girona letztlich souverän mit 3:1 (2:1). Am Dienstag (21.00 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) kommt es in Dortmund zur entscheidenden zweiten Partie. Das Hinspiel hatte Atletico mit 2:1 für sich entschieden.

Griezmann traf gegen Girona doppelt

Foto: AFP/SID/THOMAS COEX

Der ukrainische Nationalstürmer Artem Dowbyk brachte Girona früh in Führung (4.). Atletico tat sich schwer, kam aber noch vor der Pause zurück. Antoine Griezmann (34., Handelfmeter) und Angel Correa (45.+6) drehten die Begegnung. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Griezmann (50.) zur Vorentscheidung.

In der Tabelle verkürzten die viertplatzierten Madrilenen den Rückstand auf Girona auf vier Punkte.

© 2024 SID