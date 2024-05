Bild aus besseren Tagen: Xavi und Joan Laporta (l.)

Vereins-Legende Xavi wird beim FC Barcelona in der neuen Saison nicht mehr Trainer sein - und Hansi Flick steht als Nachfolger offenbar bereits fest. Dies berichten mehrere Medien übereinstimmend. Fakt ist: Der mächtige Klubboss Juan Laporta teilte Xavi am Freitag mit, dass der Klub nicht mehr mit ihm plant. Die Partie am Sonntag beim FC Sevilla wird die Abschiedsvorstellung des 44-Jährigen bei Barca sein.

"Der Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, hat Xavi Hernandez heute Morgen mitgeteilt, dass er in der Saison 2024/25 nicht mehr Trainer der ersten Mannschaft sein wird. Das Treffen fand in der Ciutat Esportiva Joan Gamper statt", teilte der FC Barcelona mit. Der Verein danke Xavi "für seine Arbeit als Trainer, die seine beispiellose Karriere als Spieler und Mannschaftskapitän ergänzt".

Über die Nachfolge wurde offiziell zunächst nichts bekannt, Flick (59) steht aber schon in den Startlöchern. Der ehemalige Bundestrainer hat dem Vernehmen nach mit Barcelona bereits eine Einigung erzielt und soll am Montag bereits vorgestellt werden. Die Rede ist von einem Einjahresvertrag plus Option.

Flick war seit seiner Entlassung beim DFB im September 2023 ohne Job. Mit den Bayern hatte das Sextuple gewonnen und dabei im Champions-League-Viertelfinale auch Barca mit 8:2 deklassiert. Als Co-Trainer könnte Flick laut spanischen Medien Cristian Fiel oder Oscar Corrochano mitbringen, die beide Spanisch sprechen.

Xavi war seit 2021 Trainer der Katalanen. Im Januar hatte er trotz eines Vertrags bis 2025 für den Sommer seinen Rücktritt angekündigt, im April aber dann eine Kehrtwende vollzogen. Nun setzte Laporta einen Schlussstrich. Xavi hatte sich zuletzt über die finanziellen Schwierigkeiten Barcelonas beklagt und Vergleiche zum besser gestellten Erzrivalen Real Madrid gezogen. Diese Kommentare sollen Laporta überhaupt nicht gefallen haben.

Barcelona beendet die laufende Saison ohne Titel. Xavi bestritt als Profi 767 Spiele für Barcelona und gewann vier Champions-League- und acht Ligatitel. Während seiner Zeit als Trainer holte Barca 2023 den spanischen Superpokal und den Meistertitel.

