Details Samstag, 22. Februar 2020 20:10

Cristiano Ronaldo hat in der italienischen Serie A eine Rekordmarke erreicht. Der fünfmalige Weltfußballer erzielte für Juventus Turin am Samstag beim 2:1 (1:0) beim Tabellenletzten SPAL Ferrara das erste Tor und traf damit im elften Ligaspiel in Serie. Dies war zuvor nur Gabriel Batistuta (1994/95) und Fabio Quagliarella (2018/19) gelungen. Jetzt Fußballreise buchen!

Juventus Turin bejubelt ein 2:1 gegen SPAL

Das 0:1 (39.) war Ronaldos 21. Saisontor und sein 42. im 52. Serie-A-Spiel. Für Juve traf zudem Aaron Ramsey (60.). SPAL gelang durch Andrea Petagna (70., Foulelfmeter) der Anschlusstreffer. Juventus bleibt Tabellenführer und feierte eine gelungene Generalprobe für die Champions-League-Achtelfinalduelle mit Olympique Lyon (26. Februar/17. März).

SID

