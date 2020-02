"La la Lazio": Ex-BVB-Profi Immobile bleibt Tor-Garant der Römer

Details Montag, 24. Februar 2020 11:40

Mit einem Doppelpack führte der Ex-Dortmunder Ciro Immobile Lazio Rom in der italienischen Fußball-Meisterschaft zu einem weiteren Erfolg. Bei CFC Genua 1893 gelang am Sonntag ein 3:2 (1:0), Immobile wurde von den Gazetten entsprechend gefeiert. Jetzt Fußballreise buchen!

Immobile erzielte seine Saisontreffer 26 und 27

"Immobile, einfach großartig! Jetzt jagt er nach dem Rekord des besten Torschützen der Serie A, den Gonzalo Higuain mit 36 Toren für Neapel hält", kommentierte die Gazzetta dello Sport. "La la Lazio! Eine Mannschaft, die einen Oscar verdient", lobte Corriere dello Sport. "Einen Schritt vor Juve setzt Lazio sein Rennen in Richtung eines Traums fort, der immer konkreter wird", analysierte Tuttosport. Der Erfolg der Truppe um Coach Simone Inzaghi sei die Stabilität. Mit einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Juventus Turin liegt Lazio im Kampf um den Scudetto als Zweiter gut im Rennen.

Immobile, der am vergangenen Donnerstag seinen 30. Geburtstag mit einer großen Party in einem römischen Nobeltheater gefeiert hat, ist nicht zu bremsen. Sein bereits 27. Treffer im 25. Serie-A-Spiel, gleichbedeutend mit der Einstellung eines Rekords, den der Inter-Spieler Antonio Angelillo im Jahr 1959 hielt. Angeführt vom Top-Torjäger Immobile erzielte Lazio in 25 Ligaspielen 58 Tore und stellt damit die beste Offensive im italienischen Oberhaus.

SID

