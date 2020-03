Serie A: Italienische Klubs sollen sieben Tage pausieren

Details Mittwoch, 11. März 2020 19:15

Die italienische Serie A hat die Fußball-Erstligisten wegen der Coronakrise zu einer siebentägigen Trainingspause aufgefordert. Ausnahmen sollen für die Klubs gelten, die noch an europäischen Wettbewerben teilnehmen, teilte die Serie A auf ihrer Webseite am Mittwoch mit. Die Liga rief Fußballer zudem dazu auf, zu Hause zu bleiben, soziale Kontakte zu meiden und mit den Klubärzten in Verbindung zu bleiben. Jetzt Fußballreise buchen!

Italien: Serie A fordert Klubs zu Trainingspause auf

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Italien alle Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April ausgesetzt. Am Mittwochmorgen hatte der italienische Fußballverband FIGC bereits erklärt, er schließe auch einen Abbruch der Saison nicht mehr aus.

SID

