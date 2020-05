Ralf Rangnick steht einem Medienbericht zufolge vor einem Wechsel zum AC Mailand - und angeblich will er als Technischer Direktor auch Trainer Julian Nagelsmann zum italienischen Traditionsklub locken. Das berichtete die Gazzetta dello Sport in ihrer Titelgeschichte am Freitag.

Weiter beim AC Mailand im Gespräch: Ralf Rangnick

"AC Mailand steht eine komplette Neugründung, eine totale Herausforderung bevor", kommentierte die Gazzetta und schrieb von einem "Milan im deutschen Format". Rangnick (61), der nach seinem Rückzug bei RB Leipzig inzwischen als "Head of Sport and Development Soccer" bei Red Bull angestellt ist, hatte unlängst Kontakte zum AC zugegeben, die aber wegen der Coronakrise ausgesetzt seien.

Rangnick soll jedoch laut Gazzetta dello Sport konkrete Gespräche mit Mehrheitsaktionär Gordon Singer führen. Dieser plant offenbar eine Modernisierung des Klubs mit dem Fokus auf junge Toptalente - genau Rangnicks Fachgebiet. Doch dass Nagelsmann nach nur einer Saison bei RB Leipzig als Nachfolger von Trainer Stefano Pioli nach Mailand wechselt, gilt als unwahrscheinlich.

Selbst ein Rangnick-Wechsel würde beim AC nicht nur auf Zustimmung stoßen. Paolo Maldini, der dort zurzeit als Technischer Direktor arbeitet, hatte Rangnick zuletzt wegen dessen öffentliche Äußerungen scharf kritisiert. Er habe einen Rat für Rangnick, hatte die Vereinsikone gesagt: "Bevor er Italienisch lernt, sollte er Respekt lernen. Hier gibt es Kollegen, die auf professionelle Weise versuchen, die Saison zu Ende zu bringen."

SID