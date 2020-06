In Deutschland wird bereits seit Wochen wieder Fußball gespielt, Spanien steigt am Donnerstag ein - und auch in Italien rollt ab Freitag der Ball: Fußballhungrige Fans fiebern den Halbfinal-Rückspielen zwischen Juventus Turin und dem AC Mailand, sowie zwischen dem SSC Neapel und Inter Mailand am Freitag und Samstag (jeweils 20.45 Uhr/DAZN) entgegen. Nach dreimonatiger Coronapause geht es nun weiter - die Pokalspiele sind gleichzeitig die Generalprobe für den am 20. Juni geplanten Neustart der Serie A.

Juve-Trainer Maurizio Sarri (l.) mit Paulo Dybala

Juve hatte im Hinspiel in Mailand lediglich ein 1:1 erreicht, auf dem Weg zum anvisierten Triple soll Milan aber nicht zum Stolperstein werden. Dafür setzt Coach Maurizio Sarri auf geballte Offensivpower: Cristiano Ronaldo, der sich zeitweise auf seiner portugiesischen Heimatinsel Madeira fitgehalten hat, Ex-Bayern-Profi Douglas Costa und Paulo Dybala werden wohl von Beginn an auflaufen. Dybala, der sechs Wochen lang mit einer COVID-19-Infektion kämpfte, ist nach eigene Aussage jedoch noch weit von seiner Topform entfernt.

SID