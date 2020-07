Diebe sind in die Villa des Ex-Bayern-München-Stars Franck Ribery (37) in Florenz eingedrungen, während der Spieler am Sonntag beim Auswärtsspiel seiner Mannschaft AC Florenz bei Parma Calcio im Einsatz war. Gestohlen wurden Uhren und Schmuck, dies berichteten italienische Medien.

Ribery war am Wochenende bei Parma Calcio zu Gast

Der Franzose alarmierte die Polizei, nachdem er nach seiner Rückkehr festgestellt hatte, dass sich Unbekannte Zutritt zu seiner Villa verschafft hatten. Die Polizei ermittelt. Die Fiorentina hatte in Parma 2:1 gewonnen.

SID