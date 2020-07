Der Bezahlsender Sky Italia muss der Serie A ausstehende Gelder von 131 Millionen Euro zahlen. Das ordnete ein Gericht in Mailand an. Der Abokanal hat angesichts des Meisterschaftstopps wegen der Coronavirus-Pandemie in Italien nicht die sechste und letzten Rate für die Übertragung der Erstligaspiele überwiesen.

Der Pay-TV-Sender muss 131 Millionen Euro zahlen

Damit fehlten den Klubs der Serie A in den Kassen 131 Millionen Euro. Der Bezahlsender hatte eine Preisreduzierung oder eine Verschiebung der Zahlung gefordert, dies war jedoch für die Liga nicht annehmbar gewesen. Sky kann noch Einspruch gegen den Gerichtsbeschluss einreichen.

SID