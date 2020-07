Lazio Rom hat im Kampf um die italienische Fußball-Meisterschaft in der Serie A erneut gepatzt. Der ärgste Verfolger von Tabellenführer Juventus Turin verlor überraschend 1:2 (1:1) beim akut abstiegsbedrohten US Lecce. Felipe Caicedo (5.) brachte Lazio früh in Führung, Khouma Babacar (30.) und Fabio Lucioni (47.) drehten die Partie zugunsten des Aufsteigers. Lecces Marco Mancosu (45.+5) schoss einen Handelfmeter nach Videobeweis kurz vor der Pause über das Tor.

Das früher Tor von Felipe Caicedo reichte Rom nicht aus

So kann Juve durch einen Sieg am späteren Dienstagabend (21.45 Uhr/DAZN) beim AC Mailand, der sich offenbar mit Ex-Bundesliga-Coach Ralf Rangnick auf einen Dreijahresvertrag geeinigt hat, den Vorsprung auf Lazio sieben Spieltage vor Saisonende auf zehn Punkte ausbauen.

SID