Luis Muriel vom italienischen Fußball-Erstligisten Atalanta Bergamo musste nach einem häuslichen Unfall am Kopf genäht werden. Der kolumbianische Stürmer hat laut italienischen Medien bei einem Sturz eine Platzwunde am Kopf erlitten und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Luis Muriel zog sich eine Verletzung am Kopf zu

Ein Scan soll allerdings ergeben haben, dass es keine schwerwiegenden Blessuren gegeben habe. Er konnte daraufhin das Krankenhaus wieder verlassen.

Der 29-Jährige hat für Bergamo bislang 17 Tore in der Serie A erzielt. Das Heimspiel am Dienstag gegen Brescia Calcio (21.45) wird der Teamkollege von Robin Gosens verpassen. Da hat der Champions-League-Viertelfinalist die Möglichkeit auf den zweiten Tabellenplatz. Für die Partie am Samstag gegen Hellas Verona (17.15) soll Muriel aber wieder einsatzfähig sein.

SID