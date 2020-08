Die Saison 2020/21 in der höchsten italienischen Fußball-Liga startet am 19. September. Dies teilte die Serie A am Montag mit. Demnach gibt es in der kommenden Spielzeit fünf englische Wochen, der letzte Spieltag ist für den 23. Mai 2021 geplant.

Im September beginnt die neue Saison der Serie A

Vor Liga-Beginn sind die Länderspiele der italienischen Nationalelf gegen Bosnien und Herzegowina (4. September in Florenz) und gegen die Niederlande (7. September in Amsterdam) geplant.

SID