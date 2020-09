Der ehemalige Dortmunder Bundesliga-Stürmer Ciro Immobile, in dieser Saison mit dem Goldenen Schuh als treffsicherster Torjäger Europas ausgezeichnet, hat seinen Vertrag beim italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom bis 2025 verlängert. Dies teilte Lazios Pressesprecher Stefano De Martino in einem TV-Interview am Montag mit.

Immobile verlängert bei Lazio Rom bis 2025

"Das ist für uns ein wichtiges Resultat, denn andere wichtige Klubs hatten sich für ihn interessiert. Mit diesem Vertrag hat er beschlossen, sich für den Rest seiner Karriere an uns zu binden", sagte De Martino.

Mit 72 Punkten hatte der 30 Jahre alte italienische Nationalspieler den Münchner Robert Lewandowski (34 Tore/68 Punkte) und Superstar Cristiano Ronaldo vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin (31/62) auf die weiteren Plätze im Kampf um den Goldenen Schuh verwiesen.

Immobile spielt seit 2016 bei Lazio. In 178 Pflichtspielen erzielte er 125 Tore und bereitete 34 vor.

SID