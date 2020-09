Inter Mailand und Atalanta Bergamo werden mit einer Woche Verspätung in die neue Saison der italienischen Serie A starten. Der Ligaverband nahm einen entsprechenden Antrag der Klubs an, die bis August noch im Europapokal im Einsatz gewesen waren. Für beide Teams beginnt die Spielzeit somit am 26. September, ihre Begegnungen des ersten Spieltags eine Woche zuvor werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Serie A: Inter und Atalanta starten später

Die neue Saison der Serie A startet am 19. September, der Spielplan soll am Mittwoch veröffentlicht werden. Inter Mailand hatte am 21. August das Europa-League-Finale gegen den FC Sevilla (2:3) bestritten, Atalanta mit Neu-Nationalspieler Robin Gosens verlor am 12. August das Champions-League-Viertelfinale gegen Paris St. Germain (1:2).

In Italien war die Saison 2019/2020, die wegen des Lockdowns zweieinhalb Monate pausieren musste, erst am 2. August zu Ende gegangen.

SID