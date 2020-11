Dank eines Fallrückzieher-Tores von Superstar Zlatan Ibrahimovic bleibt der AC Mailand Tabellenführer der Serie A. Der schwedische Stürmer traf beim 2:1 (1:0) bei Udinese Calcio in der 83. Minute selbst und bereitete zudem den ersten Treffer von Franck Kessie (18.) stark vor. Die Gastgeber kamen durch einen Foulelfmeter von Rodrigo De Paul (48.) nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

