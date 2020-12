Stürmer Rafael Leao vom AC Mailand hat in der italienischen Serie A Geschichte geschrieben. Der portugiesische Junioren-Nationalspieler (21) traf im Auswärtsspiel bei US Sassuolo nach nur sechs Sekunden zum 0:1 - Rekord. Die bisherige Bestmarke für das schnellste Tor in der höchsten italienischen Spielklasse lag bei acht Sekunden. Paolo Poggi hatte im Dezember 2001 für Piacenza in Florenz getroffen.

Das schnellste Tor der Serie A im Video

Rafael Leao trifft für Milan nach sechs Sekunden

Milan überrumpelte den Gegner am Sonntag, indem gleich sechs Spieler vom Anstoß weg los stürmten. Leao, der bei Sporting Lissabon ausgebildet wurde und 2019 aus Lille nach Mailand gewechselt war, schloss den Überraschungsangriff ab.

Ligaportal/SID