Inter Mailand hat im Stadtduell um die Tabellenführung in der Serie A wieder vorgelegt. Der 18-malige italienische Fußballmeister gewann am 21. Spieltag beim Mittelfeldklub AC Florenz mit 2:0 (1:0) und zog zumindest bis Sonntag wieder am AC Mailand um einen Punkt vorbei.

Inter Mailand gewinnt das Freitagsspiel gegen Florenz

Die Tore für Inter erzielten Nicolo Barella (31.) und der frühere Bayern- und Dortmund-Spieler Ivan Perisic (52.). Aufseiten der Fiorentina fehlte der frühere Bayern-Star Franck Ribery (37) wegen einer Zerrung.

SID