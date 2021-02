Lazio Rom hat in der italienischen Serie A die Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München gewonnen. Das Team von Trainer Simone Inzaghi setzte sich am Samstag gegen Sampdoria Genua mit 1:0 (1:0) durch und zeigte sich gerüstet für das Duell mit den Bayern am Dienstag (21.00 Uhr/Sky).

Luis Alberto schießt das Tor des Tages für Lazio Rom

Der Spanier Luis Alberto (24.) erzielte im Römer Olympiastadion das entscheidende Tor. Lazio kletterte sechs Tage nach dem 1:3 bei Inter Mailand in der Tabelle der Serie A zunächst wieder auf Rang vier, Genua bleibt Zehnter.

SID