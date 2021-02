Der italienische Fußball-Erstligist Cagliari Calcio hat sich von seinem Trainer Eusebio Di Francesco getrennt. Der Klub zog die Konsequenzen aus der 0:1-Pleite gegen den FC Turin am vergangenen Freitag.

Cagliari entlässt Trainer Di Francesco

Als Nachfolger übernimmt Leonardo Semplici den Posten. Der neue Coach hatte den Serie-A-Klub SPAL Ferrara von 2014 bis 2020 trainiert.

Der 51-jährige Di Francesco war seit August Trainer des Klubs aus Sardinien, er hatte in seiner Karriere unter anderem die Erstligisten Sassuolo Calcio und AS Rom betreut. Mit 15 Punkten belegt Cagliari Platz 18 in der Serie-A-Tabelle.

SID