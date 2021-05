Auch dank Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat Atalanta Bergamo in der Serie A beste Aussichten auf die Vizemeisterschaft. Beim glücklichen 4:3 (3:0)-Erfolg der Lombarden im vorletzten Saisonspiel beim CFC Genua sorgte der deutsche Außenverteidiger mit seinem zehnten Saisontor (44.) für den vorentscheidenden 3:0-Pausenstand und trug damit zur Festigung von Bergamos zweiten Tabellenplatz hinter dem schon feststehenden Champion Inter Mailand bei.

Bergamo festigt den Platz hinter Meister Inter Mailand

Atalanta baute seinen Vorsprung auf seine ärgsten Verfolger AC Mailand und SSC Neapel vorerst aus. Milan kann am Sonntag durch einen Sieg gegen Cagliari Calcio wieder nach Punkten mit Bergamo gleichziehen, während Napoli gleichzeitig nur noch durch einen Erfolg beim AC Florenz auf Platz zwei hoffen darf.

Theoretische Chancen auf die Vizemeisterschaft hat auch noch der entthronte Titelverteidiger Juventus Turin vor dem Duell am Samstagabend mit seinem Nachfolger Inter.

In Genua hatten vor Gosens Torerfolg bereits Duvan Zapata (9.) und Ruslan Malinowski (26.) die Weichen für die Gäste auf Sieg gestellt. Mario Pasalic (51.) brachte nach dem Seitenwechsel Bergamos Sieg kurz nach Genuas erstem Treffer in trockene Tücher. Die Aufholjagd der Platzherren in der letzten halben Stunde kam zu spät.

SID