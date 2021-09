Der argentinische Stürmer Lautaro Martinez verlängert seinen Vertrag beim italienischen Fußball-Meister Inter Mailand vorzeitig um zwei Jahre bis 2025. Der Gehalt des 24-Jährigen, der seit 2018 bei den Lombarden unter Vertrag steht, wird laut Gazzetta dello Sport auf sechs Millionen Euro netto pro Saison plus Boni erhöht. Damit wird der Angreifer zum bestbezahlten Inter-Spieler.

Lautaro Martinez (r.) bleibt bei Inter Mailand (Foto: SID)

Lautaro Martinez, der in der vergangenen Saison in der Serie A 17 Tore erzielte, hatte zusammen mit dem zu FC Chelsea gewechselten Romelu Lukaku ein Stürmerduo gebildet, das den Mailändern nach elf Jahren wieder den Meistertitel bescherte. Lukaku wurde durch den von AS Rom verpflichteten Ex-Wolfsburger Edin Dzeko ersetzt.

SID