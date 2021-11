Andrej Schewtschenko (45) ist neuer Trainer beim italienischen Fußball-Erstligisten FC Genua. Der ehemalige Weltklassestürmer, der seine beste Zeit beim AC Mailand (1999 bis 2006) hatte, erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Am Samstag hatte sich Genua, das nach nur einem Sieg an den ersten zwölf Spieltagen einen Abstiegsplatz in der Serie A belegt, von Davide Ballardini getrennt.

Andrej Schewtschenko ist neuer Trainer beim FC Genua (Foto: SID)

Schewtschenko, der im August seinen Vertrag als Teamchef der ukrainischen Nationalmannschaft hatte auslaufen lassen, wird am 21. November gegen die AS Rom auf der Trainerbank des neunmaligen italienischen Meisters debütieren.

Mit Schewtschenko will der neue Eigentümer des Klubs, das US-Unternehmen 777 Partners, in eine neue Ära starten. Die Amerikaner hatten den Klub im September vom italienischen Spielzughersteller Enrico Preziosi übernommen, der seit fast 20 Jahren Besitzer des Vereins war.

