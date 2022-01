Fußball-Europameister Giorgio Chiellini hat seine Corona-Infektion überstanden und steht dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin wieder zur Verfügung. Der 37-Jährige werde am Samstag ins Training einsteigen, teilte der Klub am Freitag mit. Ob der Innenverteidiger bereits am Sonntag (18.30 Uhr/DAZN) im Spiel bei der AS Rom wieder zum Einsatz kommt, ist noch offen.

Juventus Turin: Chiellini zurück nach Corona-Infektion (Foto: SID)

Chiellini war am Neujahrstag positiv getestet worden. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich bereits in häuslicher Quarantäne, weil er Kontakt zu einer infizierten Person hatte.

In Italien sorgt die aktuelle Coronawelle für größere Probleme. Drei für Sonntag angesetzte Partien sind bereits abgesagt worden.

SID