Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin will Europas Fußballer des Jahres Jorginho zurück in die Serie A holen. Laut Gazzetta dello Sport möchte die Alte Dame den Star von Champions-League-Sieger FC Chelsea mit einem Vier-Jahres-Vertrag und einem Gehalt von sechs Millionen Euro per annum ködern.

Juventus Turin will Jorginho verpflichten (Foto: SID)

Aktuell ist Jorginho noch bis 2023 an Chelsea gebunden und strebt eigentlich eine Vertragsverlängerung an, doch wegen der Sanktionen gegen Noch-Klubbesitzer Roman Abramowitsch darf der Londoner Klub aktuell keine Vertragsverhandlungen mit seinen Spielern durchführen.

Der 30-jährige Italiener brasilianischer Herkunft, Mitglied der italienischen Europameister-Mannschaft im vergangenen Jahr, spielt seit 2018 für die Elf von Teammanager Thomas Tuchel. Er wechselte damals für 57 Millionen Euro Ablöse von der SSC Neapel an die Stamford Bridge.

SID