Ex-Coach Klinsmann erwartet starke Saison von Inter

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Der ehemalige Fußball-Bundestrainer Jürgen Klinsmann sieht seinen Ex-Klub Inter Mailand als Favoriten im Kampf um die italienische Meisterschaft - und erwartet eine starke Saison des Nationalspielers Robin Gosens. "Gosens hatte letztes Jahr Ivan Perisic vor sich. Jetzt hat er freie Bahn, um wieder auf sein Niveau zu gelangen", sagte der 58-Jährige im Interview mit Gazzetta dello Sport am Samstag: "Inter wird bald den wahren Robin sehen."

Die Mailand-Rückkehr des belgischen Topstürmers Romelu Lukaku habe Klinsmann nicht überrascht. "Inter ist Lukakus Heimat. Jetzt werden wir sehen, wie er sich in eine neue Mannschaft integrieren wird", sagte er: "Romelu wird sich in den Dienst der Mannschaft stellen und muss treffen. Ich zweifle nicht, dass dies geschehen wird."

Im Kampf um die Meisterschaft müsse sich Inter vor allem vor Juventus Turin um Neuzugang Filip Kostic in Acht nehmen. "Ich kenne Kostic gut: In der Bundesliga war er ein Spieler, der den Unterschied machte", sagte Klinsmann.

Inter Mailand startet am Samstagabend (20.45 Uhr/DAZN) mit einem Auswärtsspiel bei US Lecce in die neue Spielzeit. In der vergangenen Saison belegte Inter in der Abschlusstabelle Platz zwei hinter Stadtrivale AC Mailand. Der gebürtige Emmericher Gosens spielt seit Januar für Inter, nach seinem Wechsel aus Bergamo war der 13-malige Nationalspieler zunächst verletzt und kam nicht in Schwung.

© 2022 SID