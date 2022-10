2 Tage vor dem letzten Spiel in der Champions League-Gruppe E gegen den österreichischen Serienmeister FC Salzburg hat Meistertrainer Stefano Pioli seinen Vertrag beim AC Mailand bis 2025 verlängert. Dies teilten die "Rossoneri" am Montag mit. Man werde gemeinsam "ein ehrgeiziges Projekt fortsetzen, das die Werte und die Geschichte des Vereins widerspiegelt", hieß es. Pioli hatte den AC Milan in der vergangenen Saison zum 19. Scudetto geführt und damit eine elfjährige Durststrecke beendet.

Stefano Pioli verlängert bis 2025 beim AC Milan

Foto: AFP/SID/MARCO BERTORELLO

In der laufenden Spielzeit belegt der Titelverteidiger nach 12 Spieltagen den dritten Tabellenplatz, der Rückstand auf Spitzenreiter SSC Neapel beträgt sechs Punkte.

© 2022 SID