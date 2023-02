Italien: Fiorentina-Fans starten Spendenaktion

Foto: DPPI/DPPI/SID

Fangruppen des italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz haben eine Spendenaktion gestartet, um die Anwaltskosten für sechs in Portugal festgenommene Mitstreiter zu bezahlen. "Wir können unsere Brüder nicht im Stich lassen", hieß es in einem Aufruf in den Sozialen Netzwerken. Der Prozess gegen die Fans ist für nächste Woche angesetzt.

Die Tifosi waren nach Krawallen vor dem Hinspiel der Conference League bei Sporting Braga (4:0) im Norden Portugals festgenommen worden. Laut Medienberichten sollen sie zuvor in ein Handgemenge mit der Polizei verwickelt gewesen sein.

