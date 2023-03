Der italienische Fußball-Topklub Inter Mailand hat in der Serie A einen unerwarteten Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze erlitten. Der Tabellenzweite verlor beim Provinzklub Spezia Calcio mit 1:2 (0:1) und verpatzte damit auch die Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Porto am kommenden Dienstag.

Inter Mailand verliert gegen Spezia Calcio

Daniel Maldini, Sohn von Milan-Legende Paolo Maldini (55.), und M'Bala Nzola (85./Foulelfmeter) trafen für den Außenseiter aus Ligurien. Starstürmer Romelu Lukaku (83./Foulelfmeter) erzielte das einzige Inter-Tor.

Der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez vergab in der 14. Minute einen Foulelfmeter für Inter, bei dem Nationalspieler Robin Gosens nach 66 Minuten ausgewechselt wurde. Spezia Calcio verschaffte sich durch den Erfolg etwas Luft im Abstiegskampf.

