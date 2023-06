Serie A: Eusebio Di Francesco übernimmt in Frosinone

Der Italiener Eusebio Di Francesco wird neuer Trainer des Serie-A-Rückkehrers Frosinone Calcio. Der 53-Jährige, der in der Vergangenheit unter anderem AS Rom und Hellas Verona trainierte, folgt auf Fabio Grosso, der den Klub zur Zweitliga-Meisterschaft geführt hatte. Grosso hatte daraufhin jedoch seinen Abschied verkündet, der Weltmeister von 2006 wird mit Olympique Marseille in Verbindung gebracht.

Frosinone hatte im Mai den dritten Serie-A-Aufstieg der Vereinsgeschichte gefeiert. Letztmalig hatte der Klub in der Saison 2018/19 erstklassig gespielt.

