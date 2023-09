Inter gewinnt das Heimspiel gegen Florenz deutlich

Die Mailänder Großklubs dominieren die noch junge Saison in Italiens Fußball-Meisterschaft und stehen gemeinsam an der Spitze der Serie A. Am Sonntag gewann Inter auch das Heimspiel gegen die AC Florenz mit 4:0 (1:0), nach dem dritten Sieg im dritten Spiel kann nur die AC Mailand mithalten. Der Stadtrivale hatte schon am Freitag zum Auftakt des dritten Spieltags bei der AS Rom gewonnen (2:1).

Die gute Frühform weckt Vorfreude auf den direkten Vergleich - der steht nämlich gleich nach der Länderspielpause an, am 16. September steigt das Derby della Madonnina.

Für Inter ragte am Sonntag Marcus Thuram heraus, erst im Sommer von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Der Franzose traf zur Führung (23.) und leitete das 2:0 durch Lautaro Martinez (53.) ein. Dann traf Hakan Calhanoglu per Foulelfmeter (58.), auch diesen hatte Thuram herausgeholt. Den Schlusspunkt setzte erneut Martinez (73.).

Hinter Inter und Milan (jeweils 9 Punkte) hält Juventus Turin (7) den Anschluss. Das 2:0 (1:0) beim FC Empoli war der zweite Sieg im dritten Spiel für den Rekordmeister, Danilo (24.) und Federico Chiesa (82.) trafen.

