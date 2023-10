Positive B-Probe bei Paul Pogba

Dem wegen Dopings vorläufig gesperrten französischen Fußball-Nationalspieler Paul Pogba ist auch bei der Nachkontrolle ein zu hoher Testosteronwert nachgewiesen worden. Dies berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine mit dem Fall vertraute Quelle. Demnach sei auch die vom 30-Jährigen beantragte B-Probe positiv gewesen. Der Mittelfeldspieler ist bereits seit Bekanntwerden seiner positiven A-Probe am 11. September vorläufig gesperrt.

Pogba droht wegen Dopings eine vierjährige Sperre. Diese könnte um die Hälfte reduziert werden, sofern er die fehlende Absicht bei seinem Fehltritt nachweisen kann. Sein Verein Juventus Turin hatte zuletzt bereits die Gehaltszahlungen an den Weltmeister von 2018 eingefroren, nach der ebenfalls positiven B-Probe droht nun eine Entlassung.

Laut Gazzetta dello Sport stand Pogba unter Aufsicht eines US-Spezialisten, der ihm ein Ergänzungsmittel verschrieben habe, das Testosteron enthielt. Pogba habe das Mittel eingenommen, ohne sich davor mit den Juve-Ärzten zu beraten.

In Turin hat Pogba ein schwieriges Jahr hinter sich. Wegen einer Knie-OP und weiterer Verletzungen kam der Weltmeister von 2018 in der Vorsaison gerade einmal auf zehn Einsätze. Wegen der Verletzungsmisere verpasste Pogba auch die WM 2022 in Katar.

