Neapel holt Pflichtsieg gegen US Salernitana

Foto: IMAGO/Antonio Balasco/IMAGO/Antonio Balasco/SID

Der italienische Fußball-Meister SSC Neapel hat mit einem mühsamen Pflichtsieg den Kontakt zur Spitzengruppe in der Serie A gehalten. Der Champions-League-Gegner von Union Berlin setzte sich nach nur einem Sieg in den letzten drei Ligaspielen mit 2:0 (1:0) beim Tabellenletzten US Salernitana durch und kletterte vorerst auf den vierten Rang.

Der Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand beträgt weiter sieben Punkte. Die Nerazzurri siegten bei Atalanta Bergamo mit 2:1 (1:0) und feierten den neunten Erfolg im elften Spiel.

Giacomo Raspadori erzielte bereits in der 13. Minute die Führung für Neapel. Die Entscheidung fiel aber erst kurz vor Schluss, als Eljif Elmas auf 2:0 erhöhte (82.). Die SSC tritt am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) zum Rückspiel gegen die Eisernen an. Im Hinspiel in Berlin hatte Italiens Meister 1:0 gewonnen.

Für Inter waren der ehemalige Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu (40., Foulelfmeter) und Weltmeister Lautaro Martinez (57.) erfolgreich. Gianluca Scamacca (61.) verkürzte für Bergamo.

© 2023 SID