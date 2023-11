Der offizielle Fanclub des italienischen Erstligisten Udinese Calcio - der "Udinese Club Steiermark" - reist seit mittlerweile mehreren Jahren regelmäßig zu den Heimspielen ins Stadio Friuli nach Udine. Der Club stammt aus der Weststeiermark und möchte fußballbegeisterten Menschen den italienischen Fußball mit seinem einzigartigen Flair der Serie A näherbringen.



Alles begann im Sommer 2019, als Nicolo Zoratti und Nino Lobosco, Pläne für Fahrten zu Fußballspielen nach Italien schmiedeten. Zoratti war damals im Trainerstab des USV Mooskirchen aktiv und so starteten von dort aus die ersten Gruppenausflüge nach Udine. "Der Plan war, die bekannte italienische Leidenschaft rund um den Fußball herzuzeigen. Das wurde gut angenommen und wir entschlossen uns, dies in einem etwas größerem Rahmen fortzuführen", erklärt Obmann Nicolo Zoratti. Der Sportwissenschafter, der in St. Stefan ob Stainz lebt, schnürte einst selbst im Nachwuchs des friaulischen Traditionsvereines die Fußballschuhe und hat seitdem noch immer viele Kontakte zum Verein. Die Gruppenausflüge erfreuten sich weiterhin großer Beliebtheit, leider unterbrach die Corona-Pandemie dann das Gruppenleben für zwei Jahre. Danach wagte man sich jedoch in einen größeren und offizielleren Rahmen und der "Udinese Club Steiermark" war geboren. Im Jänner 2022 gliederte der istalienische Erstligist Udinese Calcio den steirischen Fanclub offiziell in den Fanclub-Dachverband Associazione Udinese Club ein, wodurch sich die Gruppe als Fanclub bezeichnen darf. Die Reisen beinhalten Bus, Eintrittskarte sowie Getränke und Speisen während der Fahrt. Der Fanclub hat ein gewisses Kartenkontingent in zentraler Lage auf der Tribüne, wo man das Spiel sehr genau verfolgen kann. Dafür konnte sich Nicolo Zoratti mit Udinese Calcio auf ein faires Preisangebot einigen. In Zukunft möchte man noch mehr Leute mit auf die Reise nehmen. Der Spaß steht hierbei stets im Vordergrund und der Club organisiert diese Fahrten mit viel Herzblut. Die Abfahrt erfolgt in Söding, etwaige Zusteigemöglichkeiten sind nach Vereinbarung aber möglich. Nach jedem Spiel verlost der Fanclub ein originales Trikot eines Udinese-Kickers mit Autogramm unter den mitgereisten Clubmitgliedern. Ein derartiges Reisepaket kann nur dieser Fanclub anbieten. Kürzlich kam auch das JAZ West, der Zusammenschluss der Jugendmannschaften von Deutschlandsberg, Frauental, Bad Gams und Groß St. Florian in den Genuss eines Serie-A-Spiels. Aktuell zählt der Fanclub 90 Mitglieder. In Zukunft will man noch mehr Leute damit begeistern.

Ein besonderes Zuckerl gab`s für die Fanvereinigung im vergangenen Sommer. Udinese Calcio weilte in Bad Kleinkirchheim auf Trainingslager und lud den Udinese Club Steiermark exklusiv ein, dabei zu sein. Nach den Trainingseinheiten kamen die Mitglieder in den Genuss von Gesprächen, Autogrammen und Fotowünschen mit den Spielern.

Darüber hinaus warf man noch den Griller an und tauschte sich in einem aufregenden und entspannten Ambiente neben dem Trainingsplatz untereinander aus. "Das war eine sehr emotionale und coole Sache. Dieses Privileg hatte ausschließlich unser Fanclub und es war schön zu sehen, wie sich Spieler und Clubmitglieder untereinander austauschten", blickt Zoratti erfreut zurück.

Fotos: © Udinese Club Steiermark