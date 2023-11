Längere Zwangspause für Malick Thiaw

Fußball-Nationalspieler Malick Thiaw vom AC Mailand steht wohl eine Zwangspause von mehreren Wochen bevor. Der Innenverteidiger hat beim 1:3 gegen Borussia Dortmund am Dienstagabend in der Champions League einen schwere Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten, wie der Klub nach Untersuchungen am Mittwoch mitteilte.

Eine Prognose zur Ausfallzeit nannte Milan nicht, italienische Medien berichteten aber, dass Thiaw etwa zwei Monate ausfallen könnte. In sieben bis zehn Tagen sollen weitere Tests erfolgen.

Beim Stand von 1:1 in der zweiten Hälfte hatte sich der Ex-Schalker nach einem Laufduell mit Jamie Bynoe-Gittens an den Oberschenkel gefasst und musste nach der Szene ausgewechselt werden (53.), bis dahin hatte Thiaw ein gutes Spiel gemacht.

