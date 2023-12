Traf doppelt für Atalanta: Ademola Lookman

Foto: AFP/SID/ISABELLA BONOTTO

Atalanta Bergamo hat in der italienischen Fußball-Serie-A die AC Mailand in die Knie gezwungen. Ein spätes Tor von Luis Muriel (90.+5) besiegelte den 3:2 (1:1)-Erfolg gegen Milan. In der 38. Minute erzielte der ehemalige Leipziger Ademola Lookman den Führungstreffer für die Bergamasken, diesen glich Olivier Giroud für Milan kurz vor der Pause aus (45.+3).

In Hälfte zwei schnürte Lookman in der 55. Minute den Doppelpack zum 2:1, ehe der Ex-Frankfurter Luka Jovic zehn Minuten vor Schluss das 2:2 markierte. Milans Davide Calabria (90.+3) sah die Gelb-Rote Karte. Die Überzahl nutzten dann die Gastgeber. Milan verliert in der Tabelle immer mehr den Anschluss zu den beiden Spitzenteams Juventus Turin und Inter Mailand.

© 2023 SID