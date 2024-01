Napoli hatte viel Mühe gegen den Letzten

Der italienische Fußballmeister SSC Neapel sucht in der Serie A weiter seine Glanzform der Scudetto-Saison. Am 20. Spieltag besiegte Napoli den Tabellenletzten US Salernitana im eigenen Stadion erst durch das Last-Minute-Tor von Amir Rrahmani (90.+6) mit 2:1 (1:1) und beendete eine Serie von drei Ligaspielen ohne Sieg.

Der frühere italienische Nationalspieler Antonio Candreva (36) brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung. Napoli, dessen nigerianischer Torjäger Victor Osimhen beim Afrika-Cup weilt, kam durch Matteo Politano per Elfmeter zum Ausgleich (45.+4). Bis in die Schlusssekunden sah es danach aus, als würde dies so bleiben. Dank des insgesamt erzwungenen Siegs (20:6 Torschüsse) kletterte Neapel zumindest zunächst auf den Conference-League-Rang sechs.

Der frühere Leipziger Diego Demme wurde in der 77. Minute eingewechselt, es war der erste Ligaeinsatz des einmaligen deutschen Nationalspielers seit dem 4. Juni.

